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НовостиОбщество23 января 2023 10:15

Прикубанский округ Краснодара частично остался без света из-за аварии

На месте работает бригада специалистов
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

Прикубанский округ Краснодара частично остался без света. Отключение электроэнергии произошло из-за аварии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключилась ПС «КС-3» и 14 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Ботанической, Главной, Объединенной, Вишневой. Без блага цивилизации остаются жители улиц Крайней, Открытой, Юбилейной, Малиновой, Просторной.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.