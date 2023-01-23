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НовостиОбщество23 января 2023 10:26

Более 30 тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки в зону СВО

За весь период отправлено свыше 860 тонн грузов
Светлана ОВДЕЙ
За две недели казаки собрали более 30 тонн гуманитарной помощи Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За две недели казаки собрали более 30 тонн гуманитарной помощи Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 30 тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так, за две недели районные отделения Кубанского казачьего войска собрали свыше 30 тонн гуманитарных грузов. В зону спецоперации в том числе отправили продукты, адресные посылки, теплые вещи, медикаменты и технические средства для выполнения задач СВО.

За весь период кубанские казаки доставили более 860 тонн гуманитарной помощи.

- Подготовка к отправке новых партий помощи уже ведется в казачьих отделах и районных обществах, - сообщил вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.