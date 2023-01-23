Медики зафиксировали аллергию на холод

После крещенских купаний трое обратились к медикам больницы скорой помощи в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

- Для работников скорой медицинской помощи краевой БСМП Крещение в этом году выдалось спокойным. Всего три обращения. Одно с головокружением, другое с головной болью и третье - с аллергической реакцией на холод. Обошлось без госпитализаций. Всем обратившимся помощь оказали на месте, - пояснили в Краснодарской БСМП.

Сотрудники других экстренных служб в Крещение ЧП тоже не зафиксировали.