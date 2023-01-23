Финал Гран-при по фигурному катанию перенесли из Сочи в Санкт-Петербург

Финал Гран-при по фигурному катанию будет проходить в северной столице. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Финал Гран-при по фигурному катанию должен был проходить в Сочи с 3 по 5 марта. Однако в сезоне 2022-2023 решили перенести серию в Санкт-Петербург. О принятом решении заявил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Ягудин брал интервью у Камилы Валиевой после проката ее команды на «Кубке Первого канала». Фигуристка сообщила, что будет принимать участие в финале Гран-При в Сочи. Однако Ягудин поспешил ее поправить.

- Мы всем желаем удачи, здоровья. 3–5 марта, Санкт-Петербург, финал «Гран-при России». Санкт-Петербург, все верно, - сказал Леонид Ягудин.