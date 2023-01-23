Театры Краснодара представят спектакли по рассказам кубанского писателя Николая Канивецкого

Театры Краснодара представят спектакли по рассказам кубанского писателя Николая Канивецкого. Постановки покажут в Театре драмы и «Одном театре» при поддержке фонда «Вольное дело».

Короткие рассказы Николая Канивецкого посвящены жизни кубанским казакам. При жизни автора произведения не получили широкого распространения, при этом высоко ценились в литературном сообществе - в частности, Антоном Чеховым.

Премьера первого спектакля «Пахлава глупости», поставленного по рассказам «Контрабандный чай» и «Гуси с того света», состоится уже 18 февраля в «Одном театре». Уточняется, что спектакль будет сопровождаться живой игрой виолончели и ударных инструментов.

В Театре драмы Краснодара зрители смогут увидеть постановку по рассказам «На кладбище», «По станичному приговору» и «Лемишка». Премьера состоится в апреле на летней сцене театра.

- Интерес публики к тому, как аутентичный местный материал был представлен в театральной форме, убедил нас в том, что эскизы по творчеству Канивецкого необходимо переносить на настоящую сцену, вводить в репертуар краснодарских театров, - отметила куратор проекта Вера Сердечная. - Писателя не зря называли «казачьим Чеховым»: несмотря на постепенно устаревающую балачку и коренным образом изменившийся быт, его рассказы и сейчас воспринимаются легко и актуально.