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НовостиОбщество23 января 2023 11:00

Театры Краснодара представят спектакли по рассказам кубанского писателя Николая Канивецкого

Премьера первой постановки пройдет 18 февраля
ПАВЛОВА Валерия
Театры Краснодара представят спектакли по рассказам кубанского писателя Николая Канивецкого

Театры Краснодара представят спектакли по рассказам кубанского писателя Николая Канивецкого

Театры Краснодара представят спектакли по рассказам кубанского писателя Николая Канивецкого. Постановки покажут в Театре драмы и «Одном театре» при поддержке фонда «Вольное дело».

Короткие рассказы Николая Канивецкого посвящены жизни кубанским казакам. При жизни автора произведения не получили широкого распространения, при этом высоко ценились в литературном сообществе - в частности, Антоном Чеховым.

Премьера первого спектакля «Пахлава глупости», поставленного по рассказам «Контрабандный чай» и «Гуси с того света», состоится уже 18 февраля в «Одном театре». Уточняется, что спектакль будет сопровождаться живой игрой виолончели и ударных инструментов.

В Театре драмы Краснодара зрители смогут увидеть постановку по рассказам «На кладбище», «По станичному приговору» и «Лемишка». Премьера состоится в апреле на летней сцене театра.

- Интерес публики к тому, как аутентичный местный материал был представлен в театральной форме, убедил нас в том, что эскизы по творчеству Канивецкого необходимо переносить на настоящую сцену, вводить в репертуар краснодарских театров, - отметила куратор проекта Вера Сердечная. - Писателя не зря называли «казачьим Чеховым»: несмотря на постепенно устаревающую балачку и коренным образом изменившийся быт, его рассказы и сейчас воспринимаются легко и актуально.