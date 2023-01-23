Больше половины жителей ЮФО находят новую работу меньше, чем за месяц Фото: Алиса ТИТКО

Сегодня на рынке труда наблюдается устойчивый тренд на быстрый поиск работы. По данным специалистов отрасли, 56% жителей Южного федерального округа могут найти новое место работы за месяц или пару недель.

Конечно, в быстром найме заинтересованы не только сотрудники, но и сами работодатели. Для этого они обращаются к различным онлайн-платформам. Согласно статистике, 31% жителю ЮФО достаточно двух недель, чтобы найти работу. Еще 15% хватит месяца, а 10% – до трех недель.

Кроме того, стало меньше собеседований, так как многие процессы стали проходить в онлайн-режиме. Например, с помощью чат-ботов можно быстро узнать у потенциального работника ключевую информацию и на её основе быстро оценить, насколько он подходит.

У 53% жителей Юга при поиске работы проходят от одного до двух собеседований. В первую очередь, это касается работников физического труда. При найме квалифицированных специалистов некоторые этапы интервью могут заменяться другими форматами: онлайн-тестами, выполнением заданий, решением кейсов и т.д. Это поможет работодателю лучше узнать навыки сотрудника. Так, заранее к собеседованию готовятся только две трети людей.

По данным аналитики платформы Авито.Работа, в ЮФО пользуются следующими лайфхаками: 34% жителей региона изучают информацию о компании, еще 25% советуются с другими людьми и читают отзывы. Это помогает соискателям убедиться в верном выборе места работы. Например, когда человек видит бейдж «Компания проверена», то может быть уверен в надежности организациия.

Что касается возрастной характеристики, то 22% граждан от 18 до 25 лет при подготовке к собеседованию чаще уделяет внимание презентации профессиональных навыков, сбору рекомендаций и портфолио. Это связано как с тем, что среди молодой аудитории высока доля представителей креативных профессий, так и с желанием продемонстрировать имеющийся опыт с лучшей стороны.

- При быстром найме важно не ошибиться с выбором. Например, значок «Есть мнения о работодателе» на нашей платформе помогает узнать, что думают о компаниях их бывшие и настоящие сотрудники. Опираясь на него, соискатели могут принять более взвешенное решение, а работодатели — привлечь больше откликов, ведь положительная репутация компании играет важную роль, — поделился Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Отметим, что люди по разным причинам меняют место работы. В 36% случаев причиной смена места работы являлась заработная плата и отсутствие карьерного роста – 12%. Еще 17% опрошенных уходили на новое место ради перемен, а 14% — в поисках более интересных задач.