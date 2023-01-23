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НовостиОбщество23 января 2023 12:00

Больше половины жителей ЮФО находят новую работу меньше, чем за месяц

Многим достаточно всего пары недель для трудоустройства
Лейла МИРИШОВА
Больше половины жителей ЮФО находят новую работу меньше, чем за месяц

Больше половины жителей ЮФО находят новую работу меньше, чем за месяц

Фото: Алиса ТИТКО

Сегодня на рынке труда наблюдается устойчивый тренд на быстрый поиск работы. По данным специалистов отрасли, 56% жителей Южного федерального округа могут найти новое место работы за месяц или пару недель.

Конечно, в быстром найме заинтересованы не только сотрудники, но и сами работодатели. Для этого они обращаются к различным онлайн-платформам. Согласно статистике, 31% жителю ЮФО достаточно двух недель, чтобы найти работу. Еще 15% хватит месяца, а 10% – до трех недель.

Кроме того, стало меньше собеседований, так как многие процессы стали проходить в онлайн-режиме. Например, с помощью чат-ботов можно быстро узнать у потенциального работника ключевую информацию и на её основе быстро оценить, насколько он подходит.

У 53% жителей Юга при поиске работы проходят от одного до двух собеседований. В первую очередь, это касается работников физического труда. При найме квалифицированных специалистов некоторые этапы интервью могут заменяться другими форматами: онлайн-тестами, выполнением заданий, решением кейсов и т.д. Это поможет работодателю лучше узнать навыки сотрудника. Так, заранее к собеседованию готовятся только две трети людей.

По данным аналитики платформы Авито.Работа, в ЮФО пользуются следующими лайфхаками: 34% жителей региона изучают информацию о компании, еще 25% советуются с другими людьми и читают отзывы. Это помогает соискателям убедиться в верном выборе места работы. Например, когда человек видит бейдж «Компания проверена», то может быть уверен в надежности организациия.

Что касается возрастной характеристики, то 22% граждан от 18 до 25 лет при подготовке к собеседованию чаще уделяет внимание презентации профессиональных навыков, сбору рекомендаций и портфолио. Это связано как с тем, что среди молодой аудитории высока доля представителей креативных профессий, так и с желанием продемонстрировать имеющийся опыт с лучшей стороны.

- При быстром найме важно не ошибиться с выбором. Например, значок «Есть мнения о работодателе» на нашей платформе помогает узнать, что думают о компаниях их бывшие и настоящие сотрудники. Опираясь на него, соискатели могут принять более взвешенное решение, а работодатели — привлечь больше откликов, ведь положительная репутация компании играет важную роль, — поделился Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Отметим, что люди по разным причинам меняют место работы. В 36% случаев причиной смена места работы являлась заработная плата и отсутствие карьерного роста – 12%. Еще 17% опрошенных уходили на новое место ради перемен, а 14% — в поисках более интересных задач.