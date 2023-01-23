Новые лифты испортили в подземных переходах по улицам Московской и Петра Метальникова Фото из архива КП

Мэрия Краснодара заявит в полицию о порче новых лифтов в подземных переходах. Об этом сообщили на еженедельном аппаратном совещании.

Заявление в полицию направят о порче лифтов в переходах на улицах Московской и Петра Метальникова.

- За прошлую неделю подъемники полностью изуродовали, - рассказал замглавы города Владимир Архипов. - Порезали пленку, зажигалкой поджигали вентиляционные выходы. Плюс отдельные товарищи уже успели использовать лифты в качестве туалета.

В результате в кабинах сломался электрический привод. Специалисты уже ремонтируют лифты, завершить работы планируют к концу дня.

Кроме того, глава краевого центра поручил оборудовать их дополнительными видеокамерами и совместно с полицией привлекать вандалов к ответственности.

- Нужно, чтобы камеры были в недоступном месте, и вместе с полицией мы могли отследить полностью движение человека, который такие вещи творит с нашим муниципальным имуществом. Это откровенный вандализм. За такое нужно наказывать, - сказал Евгений Наумов.

В настоящее время в каждом подземном переходе установлены по пять камер видеонаблюдения.