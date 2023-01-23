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НовостиОбщество23 января 2023 12:12

Более четырех тысяч контейнеров для сбора пластика установили на Кубани в 2022 году

Емкости появились в 41 муниципалитете
Светлана ОВДЕЙ
Более четырех тысяч контейнеров для сбора пластика установили на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более четырех тысяч контейнеров для сбора пластика установили на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более четырех тысяч контейнеров для сбора пластика установили на Кубани в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Свыше 4,4 тысячи емкостей появились в 41 муниципалитете региона. Их закупили за счет федеральной субсидии по нацпроекту «Экология».

- Это позволяет принимать на сортировочные комплексы региональных операторов уже предварительно отсортированный населением пластик. На ленте вручную происходит досортировка по раздельным видам пластика, который в дальнейшем отправляется на мусороперерабатывающие заводы, - отметила замминистра ТЭК и ЖКХ края Мария Краснощекова.

Всего в Краснодарском крае насчитывается около 10 тысяч контейнеров для раздельного сбора пластика.