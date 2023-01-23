Авиакомпания запустит рейсы из Нижневартовска в Сочи со 2 июня

В настоящее время рейсов из Нижневартовска в Сочи нет. Фото: Олег УМАРОВ

Российская авиакомпания планирует запустить рейсы из Нижневартовска в Сочи. Полеты начнут осуществляться со 2 июня. В настоящее время, рейсов из Нижневартовска в Сочи нет.

-Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing-737 по пятницам и воскресеньям, - сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, вылет из Нижневартовска запланирован в 18:20 часов, самолет приземлится в Сочи - в 10:15 часов. Время полета составит около пяти часов.