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НовостиОбщество23 января 2023 12:45

Авиакомпания запустит рейсы из Нижневартовска в Сочи со 2 июня

Полеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В настоящее время рейсов из Нижневартовска в Сочи нет.

В настоящее время рейсов из Нижневартовска в Сочи нет.

Фото: Олег УМАРОВ

Российская авиакомпания планирует запустить рейсы из Нижневартовска в Сочи. Полеты начнут осуществляться со 2 июня. В настоящее время, рейсов из Нижневартовска в Сочи нет.

-Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing-737 по пятницам и воскресеньям, - сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, вылет из Нижневартовска запланирован в 18:20 часов, самолет приземлится в Сочи - в 10:15 часов. Время полета составит около пяти часов.