В Адыгее набирает популярность безналичная оплата проезда в транспорте

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Жители Адыгеи стали чаще выбирать безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Эксперты Сбера проанализировали количество совершенных транзакций в период с 2021 по 2022 год.

Так, в 2021 году в регионе было зафиксировано свыше 467 тысяч оплат проезда с помощью банковской карты. В 2022 году этот показатель вырос на 30% и достиг 675 тысяч операций.

Татьяна Чакалова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка:

«Цифровизация всех отраслей экономики региона идет полным ходом. К примеру, в Адыгее активно развивается система безналичных платежей. Для удобства жителей республики в муниципальном транспорте установлены терминалы для оплаты проезда. Это значительно упрощает порядок предоставления транспортных услуг и повышает комфорт пассажиров».

Кроме этого, в рамках цифровизации мер социальной поддержки в августе 2022 года был запущен проект по учету льготных поездок в общественном транспорте Майкопа с использованием банковской карты МИР. Реализация проекта стала возможна благодаря инициативам городской администрации, Сбера и транспортного оператора ЧасПик.

Оформить социальный проездной на банковской карте взамен бумажного проездного, могут жители Майкопа, имеющие льготы на проезд в транспорте. Для регистрации необходимо обратиться в диспетчерскую службу Западного жилого района (г. Майкоп, ул. Чкалова, д. 86-б) с документами, подтверждающими право на льготу, и бесконтактной банковской картой платежной системы «МИР». Приобрести социальный проездной билет можно с 20-го по 2-е число каждого месяца.