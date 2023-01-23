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НовостиКарта Кубани23 января 2023 13:00

Во время драки в Анапе мужчина украл у знакомого смартфон

Ему грозит пять лет тюрьмы
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе мужчина украл у знакомого смартфон во время драки. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе мужчина украл у знакомого смартфон во время драки. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Во время драки в Анапе мужчина украл у знакомого смартфон. 23-летний молодой человек похитил Samsung.

- В полицию обратился местный житель по факту кражи. Он пояснил, что у него дома возник конфликт со знакомым. Во время ссоры завязалась драка, после которой был похищен принадлежащий ему телефон, стоимостью 15000 рублей, - сообщили отделе ОМВД России по Анапе.

Полицейские задержали подозреваемого. Выяснили, что 23-летний мужчина был ранее судим за совершение имущественного преступления житель Кемеровской области.

Похититель сознался в краже. На данный момент ему грозит до пяти лет тюрьмы.