В Анапе мужчина украл у знакомого смартфон во время драки. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

Во время драки в Анапе мужчина украл у знакомого смартфон. 23-летний молодой человек похитил Samsung.

- В полицию обратился местный житель по факту кражи. Он пояснил, что у него дома возник конфликт со знакомым. Во время ссоры завязалась драка, после которой был похищен принадлежащий ему телефон, стоимостью 15000 рублей, - сообщили отделе ОМВД России по Анапе.

Полицейские задержали подозреваемого. Выяснили, что 23-летний мужчина был ранее судим за совершение имущественного преступления житель Кемеровской области.

Похититель сознался в краже. На данный момент ему грозит до пяти лет тюрьмы.