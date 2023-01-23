Знакомство с соседями: в «Орленке» проходит АРТ-фестиваль «Национальный орнамент России»

«АРТ-фестиваль «Национальный орнамент России» приобщают детей к истории и традициям своей малой родины.

Всего в программе принимают участие 332 школьника из Удмуртии, Татарстана, Ставрополя, Самары, Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми, Луганской и Донецкой Народных Республик. Это орлята, увлеченные художественным творчеством, воспитанники театральных, хореографических студий прикладного творчества, победители вокальных и хореографических конкурсов.

Образовательная программа направлена на передачу знаний о многообразии народов России, об их языке и культурных особенностях.

«В рамках смены пройдут мероприятия, которые помогут орлятам увидеть уникальность и красоту культурных традиций субъектов нашей страны. Это тематические дни, на которых ребята представят элементы национальной кухни регионов, где они проживают. Также запланирован День Народных Республик – это идея орлят, которые хотели бы больше узнать про историю и ценности этих регионов. Параллельно мальчишки и девчонки изучают культуру Кубани как региона, принимающего их у себя в гостях», – отметил директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Проявить свои творческие и организаторские способности ребятам поможет проект «С чего начинается Родина?», в рамках которого подростки изучают культуру своей малой родины и других народов России.

Образовательные занятия в «Мастерских народного творчества» позволяют орлятам попробовать свои силы в одном из направлений народного творчества: создание предметов декоративно-прикладного искусства, изучение особенностей национальных танцев и народного фольклора. Ребята узнают больше о дизайне, танцевальном искусстве, быте разных регионов России, керамике, учатся создавать эскизы национальных костюмов, знакомятся с азами актерского мастерства, музыкального искусства.

«На занятии в мастерской мы сделали куклу-желанницу. Сначала подбирали материалы, а потом поэтапно шили. При создании этой куклы можно загадать желание, но ее нельзя показывать другим людям, чтобы желание точно сбылось. В «Орленке» мне очень интересно: каждый день у нас происходит много крутых событий», – рассказала Аня Лановая из Джанкоя.

Итогом программы станет гала-концерт «Душа моя – Россия» и выставка художественных работ.