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НовостиКарта Кубани23 января 2023 13:49

В Анапе нашли схрон с оружием и патронами

Все найденное изъяли полицейские
Мария ЧАЛАЯ
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Анапе. Фото: министерство природных ресурсов Кубани.

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Анапе. Фото: министерство природных ресурсов Кубани.

В Анапе нашли схрон с оружием и патронами. Его обнаружил на территории общедоступных охотничьих угодий сотрудник государственного охотничьего надзора

- Инспектор министерства природных ресурсов Краснодарского края сразу же сообщил в ОМВД по Анапе о данной находке. Все оружие и боеприпасы сотрудниками полиции были изъяты, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Кубани.

Уточняется, что в ходе патрулирования нашли пистолет системы ТТ, запчасти, обоймы к нему. Также более 1000 штук патронов, разобранный автоматсистемы ППШ, запчасти и 4 обоймы к нему. Кроме того, охотничьи патроны и латунные гильзы.