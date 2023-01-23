Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Анапе. Фото: министерство природных ресурсов Кубани.

В Анапе нашли схрон с оружием и патронами. Его обнаружил на территории общедоступных охотничьих угодий сотрудник государственного охотничьего надзора

- Инспектор министерства природных ресурсов Краснодарского края сразу же сообщил в ОМВД по Анапе о данной находке. Все оружие и боеприпасы сотрудниками полиции были изъяты, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Кубани.

Уточняется, что в ходе патрулирования нашли пистолет системы ТТ, запчасти, обоймы к нему. Также более 1000 штук патронов, разобранный автоматсистемы ППШ, запчасти и 4 обоймы к нему. Кроме того, охотничьи патроны и латунные гильзы.