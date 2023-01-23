Мэр Краснодара предложил отбирать землю за незаконные свалки Фото: krd.ru

Мэр Краснодара предложил отбирать землю за незаконные свалки. Проблему обсудили на еженедельном аппаратном совещании.

Как отметили на заседании, изъятие участков, которые используются не по целевому назначению, станет уроком для людей, складирующих мусор.

- На основе протоколов Росприроднадзора о ненадлежащем содержании территории администрация города сможет выходить с исками в суд об изъятии таких земельных участков, - сказал замглавы краевого центра Илья Павлов.

Сейчас в городе решают вопрос с незаконной свалкой в поселке Российском. Для разбирательства документы направят в Росприроднадзор и в полицию.

- У нас есть положительный пример - одна крупная строительная компания имеет в собственности большой земельный участок, на ее территорию повадились ездить горе-застройщики. В итоге собственник поставил шлагбаум, пункт охраны, перекопал подъезды. А здесь люди просто не следят за своей территорией, - сказал Евгений Наумов. - Значит нужно их наказывать. И предпринять все меры для того, чтобы отслеживать машины, которые не доезжают до полигонов.

Как отметили на совещании, сейчас административные меры не являются решающей для крупных застройщиков – собственников земель.

- Администрация прорабатывает вопрос с Росприроднадзором на предмет расчета ущерба, нанесенного почве, и выставлении его собственнику земельного участка, - добавил замглавы города Максим Онищенко.