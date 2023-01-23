На Кубани в 2022 году на поддержку бизнеса направили более 31 миллиарда рублей

Инструменты помощи бизнесу обсудили на заседании совета по развитию предпринимательства при губернаторе Краснодарского края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году объем поддержки бизнеса в Краснодарском крае составил порядка 31 миллиарда рублей. Три года назад эта сумма была на 6 миллиардов меньше. Инструменты помощи бизнесу включают в себя льготы и субсидии, на которые могут рассчитывать предприниматели региона.

– Это очень важно для устойчивой работы краевой экономики и ее развития. Важную роль в предоставлении льготных займов, субсидий и налоговых преференций играют краевые фонды – в общей сложности они выдали займов и гарантий на 8 миллиардов рублей. Мы инвестируем деньги, чтобы получить новые производства и рабочие места. Думаю, что наши предприятия и дальше будут активно занимать своей продукцией ниши, освободившиеся после введения санкций, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

В 2022 году на 2 миллиарда рублей вырос капитал краевого Фонда развития промышленности, на 300 миллионов рублей - Фонда микрофинансирования – и на 200 миллионов рублей - Фонда развития бизнеса. По объему финансирования владельцев бизнеса Фонд микрофинансирования Кубани занимает первое место в России. Он выдает 20 видов микрозаймов сроком до трех лет, процентная ставка по которым варьируется от 0,1% до 6,5%. В прошлом году уменьшили пакет документов для заемщиков, ввели пять новых видов займов.