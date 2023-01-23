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НовостиОбщество23 января 2023 15:08

Ливневку построят на улице Домбайской в Краснодаре

Ее проложат при реконструкции участка от улицы 1-го Мая до улицы им. Героев-Разведчиков.
Светлана ОВДЕЙ
Ливневку построят на улице Домбайской в Краснодаре Фото: Иван МАКЕЕВ

Ливневку построят на улице Домбайской в Краснодаре Фото: Иван МАКЕЕВ

Ливневку построят на улице Домбайской в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ливневую канализацию проложат при реконструкции участка от улицы 1-го Мая до улицы им. Героев-Разведчиков. Сейчас специалисты обустраивают фундамент для строительства диспетчерского пункта.

Во время ремонта участка улицы Домбайской обновят более километра дорожного полотна, подготовят разворотное кольцо, диспетчерский пункт, конечную остановку, сделают уличное освещение, построят ливневку, тротуары и переустроят инженерные сети.

Завершить работы запланировано в 2023 году.