На Кубани более половины всех отходов удалось рассортировать

В регионе планируют построить пять отходоперерабатывающих комплексов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае более 50% образованных в 2022 году отходов было направлено на сортировку. В регионе ведется масштабная работа в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. В планах рекультивация старых свалок, создании новых современных полигонов и развитии экокультуры раздельного сбора отходов

- В 2022 году нам удалось перевыполнить целевые показатели национального проекта: более 50% коммунальных отходов были направлены на сортировку. Во всех муниципалитетах края благодаря федеральной субсидии установили 4426 контейнеров для сбора пластика, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

В Краснодарском крае внедряют новую концепцию обращения с ТКО. Первоочередные мероприятия включают строительство трех современных комплексов по переработке отходов. В Ленинградском и Крымском районах инженерные изыскания на земельных участках уже прошли и скоро начнется строительство. В Усть-Лабинском районе изыскательские мероприятия только планирую провести.

Всего в Краснодарском крае собираются построить пять отходоперерабатывающих комплексов на основе государственно-частного партнерства с инвестором