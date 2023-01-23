На Кубани провели краевое собрание для родителей будущих выпускников

На Кубани прошло краевое родительское собрание. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Родители будущих выпускников кубанских школ собрались на очередном краевом собрании, которое прошло в онлайн-режиме. В нем приняли участие около пяти тысяч человек из всех муниципалитетов края. Учащимся 11 классов рассказали о подготовке к грядущим ЕГЭ и правилах поступления в региональные вузы в 2023 году.

– Необходимо до 1 февраля окончательно определиться с выбором предметов для сдачи экзаменов и написать заявление. У выпускников есть право указать любое количество предметов, при этом математика и русский язык являются обязательными для всех одиннадцатиклассников. Без успешной сдачи этих двух предметов не получить аттестат о среднем общем образовании, - рассказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики Кубани Оксана Грушко.

Остальные предметы ребята сдают по выбору, опираясь на требования вуза, в котором продолжат образование после школы. О тонкостях вступительной кампании 2023 года рассказали представители семи ведущих кубанских вузов. Выступающие дали рекомендации по способам подачи документов и пригласили выпускников на дни открытых дверей.