Пожар на площади в 300 квадратных метров потушили в Анапе

На пустыре загорелась сухая трава. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Почти 40 минут потребовалось спасателям Анапы, чтобы потушить большой пожар на пустыре по улице Таманской. Как сообщили в пожарно-спасательном гарнизоне курорта, огонь охватил площадь 300 кв.м. Горели сухая трава и мусор.

- Сообщение о возгорании пожарные Анапы получили 18:22. Уже через минуту к месту вызова на улицу Таманскую были незамедлительно направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. В 18:31 по прибывшие первые подразделения установили, что произошло загорание травы и мусора, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К ликвидации пожара было привлечено шесть человек личного состава и две единицы техники. В 19:00 спасатели отчитались о полной ликвидации возгорания.