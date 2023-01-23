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НовостиОбщество23 января 2023 16:37

В Сочи шесть пожарных тушили горящий автомобиль

Сейчас эксперты выяснят причины возгорания машины
Евгения ХАЛИКОВА
Машина вспыхнула по непонятным причинам.

Машина вспыхнула по непонятным причинам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи на парковке по улице Джапаридзе загорелся автомобиль. О случившемся свидетели тут же сообщили в местный пожарно-спасательный гарнизон.

- Диспетчер пожарно-спасательного гарнизона Сочи получил сообщение о возгорании автомобиля в 17.45. Практически сразу на улице Джапаридзе, где горела машины, были направлены силы МЧС, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю,

В тушении пылающей легковушки принимали участие шесть человек личного состава и две единицы техники. Сейчас специалисты выясняют причины, по которым вспыхнула машины.