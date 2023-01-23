Лучшие студенты из казачьих сотен вузов Кубани встретились с Александром Власовым

Александр Власов поздравил всех с наступающим Днем российского студенчества. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В преддверии Дня российского студенчества Александр Власов встретился с 30 студентами из казачьих сотен шести ведущих вузов Кубани. Участники встречи обсудили деятельность казаков-наставников и вопросы развития казачества. Студенты озвучили вице-губернатору инициативы по проведению молодежных казачьих лагерей, а также рассказали о проектной мастерской Кубанского казачьего войска.

- Уже два года на Кубани реализовывается проект «Атаманский резерв», в котором участвуют атаманы школ и казачьих кадетских корпусов. К этой работе хотим привлечь и участников казачьих сотен. Ведь именно вы - будущее Кубанского казачьего войска. Уверен, что после окончания университетов многие из вас свяжут жизнь с развитием казачьих обществ, которые нуждаются в молодых специалистах, - рассказал Александр Власов.

В 2023 году в крае среди казачьих сотен пройдут спортивные соревнования. Также запланированы межвузовские казачьи конференции и другие мероприятия, цель которых - военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи.