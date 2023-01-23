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НовостиЭкономика23 января 2023 17:47

На Кубани созданы 13 тысяч новых субъектов малого и среднего бизнеса

В общей сложности в регионе действует более 279 тысяч частных предприятий
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре прошло заседание совета по развитию предпринимательства при губернаторе Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре прошло заседание совета по развитию предпринимательства при губернаторе Краснодарского края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2022 году количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 13 тысяч. Несмотря на сложности последних трех лет, связанных с пандемией и экономическими санкциями, властям региона удается сохранять благоприятные для бизнеса условия.

– В прямом диалоге с предпринимателями мы заново строим торговую логистику и ищем новых партнеров, решаем вопросы с дефицитом оборудования и сырья. Хочу поблагодарить всех за участие в этой работе, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас в Краснодарском крае более 279 тысяч частных компаний, в которых трудятся около 1,1 миллиона жителей. Половина всего среднего и малого бизнеса региона приходится на три крупных города: Сочи, Новороссийск и Краснодар. Среди муниципальных районов лидируют Славянский, Динской и Туапсинский.

Низкую динамику роста малого и среднего бизнеса показали Геленджик, Армавир Анапа и Горячий Ключ. В Белоглинском и Новопокровском районах прирост составил менее одного процента. В Ейском районе зафиксировали единственное в регионе снижение – на 0,5 процента.