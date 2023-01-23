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НовостиОбщество23 января 2023 18:19

Февральские выходные туристы решили провести в Сочи

Рейтинг самых популярных направлений возглавил Краснодарский край
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи ждут наплыв туристов в феврале.

В Сочи ждут наплыв туристов в феврале.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В феврале жителей страны ждут очередные длительные выходные, которые продлятся четыре дня – с 23 по 26 февраля. В ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления у туристов в эти даты. Рейтинг традиционно возглавила Кубань и Сочи, в частности.

- Сочи - традиционный лидер по количеству бронирований как в сезон, так и межсезонье. При этом одинаковых успехом у туристов пользуются как отели и санатории Сочи на берегу Черного моря, так горнолыжные курорты, – рассказала коммерческий директор национального туроператора «АЛЕАН» Оксана Булах.

В общей сложности 26% туристов сделали выбор в пользу, еще 15% поедут в Геленджик и 9% решили провести февральские каникулы в Подмосковье.

Отметили специалисты и рост цен на размещение в отелях в этот период. На февральские выходные многие российские отельеры поднимают цены на 10-20%. В основном, это касается горнолыжных направлений, а также в Подмосковья.