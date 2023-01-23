В Сочи на ремонт трех объектов культурного наследия направят 90 млн рублей

В Год архитектуры в Сочи реставрируют объекты культурного наследия. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В 2023 году в Сочи запланирован капремонт трех объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Реставрация ожидает Зимний театр и два музея - истории Хостинского района и имени Николая Островского. На эти цели из бюджета выделят более 90 миллионов рублей.

- На территории курорта находятся 534 памятника истории и культуры России. В Год архитектуры в городе намечена масштабная работа по обеспечению их сохранности, — рассказал глава городского департамента архитектуры и градостроительства Дмитрий Литвинец.

Также будут отремонтированы городская библиотека №1 имени Александра Пушкина и дом-музей народной артистки СССР Валерии Барсовой.

Продолжаются реставрационные работы в здании Морского вокзала, на даче Воронова, в санатории имени Кирова, дворцово-парковых ансамблях санаториев «Кудепста» и «Волна», где во времена Великой Отечественной войны располагались госпитали.