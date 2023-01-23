В Краснодаре с 24 января цена за проезд по 23 городским маршрутам вырастет до 40 рублей

В Краснодаре со вторника придется платить за проезд 40 рублей. Фото: Союза транспортников Кубани

В Краснодаре четыре частных перевозчикам с 24 января поднимут стоимость проезда до 40 рублей. Подорожание коснется пассажиров, пользующихся городскими маршрутами № 11, 26, 32, 34, 41, 62, 67, 75, 90, 95, 106А, 114А, 136А, 146А, 150А, 157А, 160А, 163А, 166А, 170А, 174А, 176А, 186Б. В общей сложности билеты подорожают на 23 краснодарских направлениях.

- Индексация тарифов связана с ростом цен на новые автобусы. Также подорожали топливо и горюче-смазочные материалы. Ну и в большую сторону изменила стоимость автозапчастей, - объяснили в Союзе транспортников Кубани.

Не исключено, что примеру коллег последуют и другие коммерческие перевозчики Краснодара. Уже известно, что с 29 января до 40 рублей вырастет цена за проезд еще в нескольких частных маршрутных такси.

В мэрии краевого центра заверили, что стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте будут держать на прежнем уровне до лета 2023 года.