В Краснодарском крае планируют поставить на учет 29 территорий

Вице-губернатор Роман Лузинов провел совещание по вопросу выполнения комплексных кадастровых работ в муниципалитетах. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В 2023 году в Краснодарском крае на кадастровый учет планируют поставить 29 территорий. Комплексные кадастровые работы дают возможность также внести в Единый государственный реестр недвижимости новые сведения в отношении объектов, которые находятся в границах кадастрового квартала. Поэтому правообладателям недвижимости не нужно обращаться лично.

– Постановка территорий на кадастровый учет обеспечит уточнение сведений о объектах недвижимости и земельных участках, что увеличит поступления от земельного налога в бюджет и приведет к снижению количества земельных споров, – рассказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Главам муниципальных образований необходимо активизировать работу по подготовке документов для участия в отборе на предоставление субсидий, которые в 2024 году выделят из федерального бюджета для выполнения кадастровых работ.