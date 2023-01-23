В Сочи на ремонт дорог выделят более 1,3 миллиарда рублей

Планы по ремонту автомобильных дорог на территории курорта обсудили на планерном совещании в мэрии. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

На ремонт дорог в Сочи в 2023 году планируют потратить свыше 1,3 миллиарда рублей. Из федерального бюджета на эти нужды выделят около 80 миллионов рублей, вклад краевых бюджетных ассигнований составит 894 миллиона рублей и еще 394 миллиона поступят из бюджета курорта.

– В Сочи высокими темпами ремонтируют дороги. Отраслевые подразделения используют все возможные механизмы, чтобы привести в хорошее состояние как можно большее количество улиц курорта, – рассказал глава сочинской администрации Алексей Копайгородский.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до 1 мая 2023 года в городе отремонтируют 32 улицы общей протяженностью 35 километров. На эти цели заложено более 530 миллионов рублей.

В течении двух лет на курорте приведут в порядок 116 автодорог протяженностью 72 километра. Стоимость строительно-монтажных работ составит ориентировочно 1,3 миллиарда рублей.