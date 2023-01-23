Жители страны назвали Сочи самым комфортным городом для пенсионной жизни

Россияне мечтают провести пенсию в Сочи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Портал «Работа.ру» и СберНПФ провели исследование, в котором выяснили у россиян, где бы те хотели осесть на пенсии. Выяснилось, что самым комфортным для пенсионной жизни жители страны считают Сочи – более 23% опрошенных хотели бы переехать к Черному морю. На втором месте — Санкт-Петербург, набравший 18% голосов и замыкает тройку лидеров Анапа, не менее 17% респондентов предпочли бы состариться в этом городе курорте, рассказывает «Ъ-Кубань». В топ-5 вошли также Москва (16%) и Краснодар (15%).

- Наш опрос показал, что россияне на пенсии ценят комфортные условия и возможность заниматься любимым. Но для комфортной жизни в старости нужны накопления. Чем раньше вы начнете их формировать, тем больше получится накопить, — рассказал руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

Основным критерием выбора был комфортный климат, а также неспешный ритм жизни. Хотя больше половины участников исследования заявили, что не рассматривают переезд в другой город на пенсии.