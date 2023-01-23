Узнали, где будут отключения света в Сочи 24 января 2022 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи в связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования будет ограничена подача электроэнергии в четырех населенных пунктах. Жителям сел Бестужевское, Молдовка, Липники и Высокое стоит заранее побеспокоиться о подзарядке мобильным телефонов.

- С 07:00 до 20:00 останутся без электроэнергии жители улиц Светогорская, Мясникяна, Налбандяна; Кирпичная, Котовского, Пархоменко; Каспийская, Красная горка, - сообщили городских электросетях.

Также без благ цивилизации останутся обитатели улиц Тюльпанов, Новогорная, Энергетиков; Лимонная, Светогорская; Мостовая, Междуреченская, Целинная, Пятигорская, Молодогвардейская, Лысая Гора, Земнухова; Абовяна, Дивноморская 17А, 6, 11Б, Бытха и. Барановского Шоссе.

Также в зону ограничения попадут переулки Теневой 43, 45, Абовяна, Совхозный, Чехова, Овощной и садовые товарищества «Зефанос-4» и «Дружба».

Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение.