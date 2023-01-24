В Краснодарском крае 27 территориям приданы статусы курортов

Границы внесут в ЕГРН

На Кубани определили статут 27 курортным территориям. Федерального значения стали курорты Анапа, Геленджик и Сочи. Такие меры приняты для сохранения и рационального использования уникальных природных, лечебных и оздоровительных факторов.

- Три курорта стали регионального значения, еще 21 – местного, - сообщили в Кадастровой палате региона.

Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, а также курорты и их земли являются особо охраняемыми объектами и территориями. Их охрана осуществляется посредством установления округов санитарной охраны.

- Одна из главных задач нашего ведомства – внесение и актуализация сведений ЕГРН. Данная работа проводится в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. После утверждения Министерством здравоохранения РФ Положения о границах курортов федерального значения Управление Росреестра по Краснодарскому краю внесет эти сведения в ЕГРН, - пояснил заместитель руководителя управления Дмитрий Чернобровенко.