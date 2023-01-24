В Краснодаре обновят более 130 детских и спортивных площадок

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За год в Краснодаре планируют обновить более 130 детских игровых и спортивных площадок. Кроме этого, благоустроят 228 придомовых территорий.

- В Краснодаре появились субсидии на обновление дворов. Теперь можно получить финансирование на асфальтирование, установку нового спортивного и детского игрового оборудования на придомовых отмежеванных территориях, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мэр города поручил предоставить четкий алгоритм действий по благоустройству детских площадок в двухнедельный срок. Евгений Наумов отметил, что, если игровое оборудование несет угрозу жизни, нельзя ждать, пока закупят новое, нужно немедленно его демонтировать. Также в администрации предложили закрепить за каждой площадкой ответственного.