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НовостиОбщество24 января 2023 4:57

В Краснодаре обновят более 130 детских и спортивных площадок

Работы запланированы на 2023 год
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

За год в Краснодаре планируют обновить более 130 детских игровых и спортивных площадок. Кроме этого, благоустроят 228 придомовых территорий.

- В Краснодаре появились субсидии на обновление дворов. Теперь можно получить финансирование на асфальтирование, установку нового спортивного и детского игрового оборудования на придомовых отмежеванных территориях, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мэр города поручил предоставить четкий алгоритм действий по благоустройству детских площадок в двухнедельный срок. Евгений Наумов отметил, что, если игровое оборудование несет угрозу жизни, нельзя ждать, пока закупят новое, нужно немедленно его демонтировать. Также в администрации предложили закрепить за каждой площадкой ответственного.