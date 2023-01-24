Материнский капитал в Краснодарском крае превысит 147 тысяч рублей

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В Краснодарском крае материнский капитал в 2023 году составит более 147 тысяч рублей. Выплаты могут получить семьи на третьего ребенка.

- На Кубани с особым вниманием относятся к многодетным семьям. Региональный материнский капитал за третьего ребенка ежегодно индексируется. По сравнению с прошлым годом выплата увеличилась более чем на 7 тысяч рублей. В 2023 году семьям положено по 147165 рублей, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Семьи могут направить деньги на погашение ипотеки, если проживают в крае три года. На медицинскую реабилитацию ребенка средства можно направить независимо от периода проживания в регионе. Также маткапиталом можно оплатить образование ребенка, газификацию дома.

В 2022 году более 10,5 тысячи кубанских многодетных семей распорядились сертификатом на краевой маткапитал. Объем финансирования маткапитала в 2023 году составляет 808,3 млн рублей.