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НовостиОбщество24 января 2023 5:22

Морпорт Сочи запустит пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию

Для этого ведут переговоры
Мария ЧАЛАЯ
В Грузию и Абхазию планируют запустить морское сообщение.

В Грузию и Абхазию планируют запустить морское сообщение.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Морпорт Сочи запустит пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию. Для начала работы морского сообщения ведут переговоры.

- Мы надеемся, что пассажирские перевозки в Абхазию и Грузию будут запущены. Намерение есть запустить перевозки этим летом, - сообщил генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров.

Уточняется, что у туристов есть большой запрос на открытие новых морских маршрутов.

Планируется, что перевозки из Сочи в Грузию будут осуществлять в Батуми.