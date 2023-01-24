В Грузию и Абхазию планируют запустить морское сообщение.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Морпорт Сочи запустит пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию. Для начала работы морского сообщения ведут переговоры.
- Мы надеемся, что пассажирские перевозки в Абхазию и Грузию будут запущены. Намерение есть запустить перевозки этим летом, - сообщил генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров.
Уточняется, что у туристов есть большой запрос на открытие новых морских маршрутов.
Планируется, что перевозки из Сочи в Грузию будут осуществлять в Батуми.