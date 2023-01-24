Жителям Адыгеи могут воспользоваться госуслугой по добровольному дактилоскопированию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Адыгеи могут добровольно оставить отпечатки пальцев в единой базе данных. Госуслугу по дактилоскопированию представили в МВД. Процедура очень важна для создания единой базы учета граждан. Это очень упрощает идентификацию специализированным ведомствам и самим людям.

- Для прохождения процедуры добровольной дактилоскопической регистрации нужно обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел по месту жительства. Там обратившимся бесплатно окажут данную госуслугу, - сообщили в МВД по Республике Адыгея.

Уточняется, что всем людям, прошедшим дактилоскопическую регистрацию, гарантируется установление личности при порче, несчастных случаях, утрате документов, наводнениях, пожарах, землетрясениях. Также при террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах.