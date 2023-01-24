В Адыгее набирает популярность безналичная оплата проезда в транспорте Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Адыгеи стали чаще пользоваться безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Количество совершенных транзакций в 2021 и 2022 году проанализировали эксперты Сбера.

- Цифровизация всех отраслей экономики региона идет полным ходом. Например, развивается система безналичных платежей. Для удобства оплаты проезда в муниципальном транспорте установили терминалы. Это значительно упрощает порядок предоставления транспортных услуг и повышает комфорт пассажиров, - сообщила заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.

Уточняется, что в 2021 году в Адыгее было зафиксировано более 467 тысяч оплат проезда с помощью банковской карты. В 2022 году этот показатель вырос на 30%. Он достиг 675 тысяч операций.