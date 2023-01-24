В Майкопе строят многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков. Фото: телеграм-канал Минстроя РА.

В Майкопе строят многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков. Их возводят в рамках реализации регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Жилая площадь домов составит более 33,2 тысяч кв. метров.

- В 2022 году введено в эксплуатацию 20 многоквартирных домов, которые построили с привлечением денежных средств граждан в рамках долевого строительства. В этих домах площадь жилья составила более 96,15 тысяч кв. метров, - сообщили в Минстрое Адыгеи.

Уточняется, что в 2021 году построено и введено эксплуатацию 22 многоквартирных дома с привлечением денежных средств людей. Площадь жиль составляла 100,61 тысяч кв. метров.