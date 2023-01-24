Агрохолдинг Каневского района увеличил выработку на 60%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Каневском районе агрохолдинг оптимизировал работу производства мытых и фасованных овощей в подложку. За счет нацпроекта и внедрения бережливых технологий предприятие увеличило выработку на 60%.

- На предприятии переставили оборудование для мойки, подобрали новую упаковку, а также перевели фасовку в автоматический режим. Новые технологии позволили снизить время протекания процесса на 57%, уменьшить запасы на 20%, а выработку увеличить на 60%, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее на фасовку 18 тысяч упаковок у бригады рабочих уходило двое суток, сейчас работники делают это за сутки.

Предприятие входит в состав концерна «Покровский», который находится в десятке лидеров страны по объему обрабатываемой земли и основным производственным показателям.