На Малом Утрише построят первый заповедный кордон. Фото: t.me/utrishgpz

Под Анапой началось строительство первого заповедного кордона на Малом Утрише. Обустройство территории начато на границе заповедника.

- Уже выполнен монтаж ограждения. Также осуществляется монтаж кордона со вспомогательными сооружениями. В целях обеспечения режима особой безопасности ООПТ на заповедном кордоне организуют круглосуточное дежурство, установят видеонаблюдение с системой распознавания лиц, противопожарное оборудование и спецтехнику, - сообщили в государственном природном заповеднике «Утриш».

Уточняется, что ограждение поможет снизить вероятность проникновения на территорию заповедника домашних животных, обеспечить быстрое реагирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предотвратить возможные нарушения режима особой охраны территории.