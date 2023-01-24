В Анапе газифицируют 3 тысячи домов

В дома анапчан проведут газ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анапе в 2023 году газифицируют 3 тысячи домов. Об этом рассказал на планерке РСО заместитель руководителя «Газпром газораспределение Краснодар» Дмитрий Колышницын.

- Ведутся проектно-изыскательские работы по строительству газопровода от ГРС «Верхнее Джемете» до Анапы. Проводится экспертиза проектной документации по строительству межпоселкового газопровода от новой ГРС «Верхнее Джемете» до станицы Гостагаевской, - сообщил руководитель «Газпром газораспределение Краснодар» Геннадий Нараев.

Также работы по догазификации идут в Пятихатках. С начала года уже проведено более километра сетей, подключено более 100 адресов.

Планируется, что следующий этап работы будут проводить в Цибанобалке и Гостагаевской.