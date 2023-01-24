Над дорогами Новороссийска стали чаще летать беспилотники

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За дорогами Новороссийска следят беспилотники. Они контролируют движение на опасных участках трасс.

- Дрон снимает сверху, как движутся машины в потоке. Все фиксируется и мониторится в комплексе автомобиля. Информация о нарушениях в автоматическом режиме передается в Центр фиксации административных нарушений. Там выносятся постановления, - сообщил в телеграм-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Сейчас беспилотники в основном фиксируют выезд на встречную полосу.

За прошлый год 877 водителей в Новороссийске выезжали на встречку, в результате произошло 22 ДТП. Жертвами аварий стали 2 человека, пострадали – 34.