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НовостиОбщество24 января 2023 7:56

В Краснодаре открытие пляжного комплекса перенесли на 2024 год

Объект будет находиться на берегу Краснодарского водохранилища
Мария ЧАЛАЯ
Открытие пляжного комплекса перенесли на 2024 год. Фото: t.me/alekseenko_krd

Открытие пляжного комплекса перенесли на 2024 год. Фото: t.me/alekseenko_krd

В Краснодаре открытие пляжного комплекса перенесли на 2024 год. Он будет находиться на берегу Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской.

- В свете сложившейся внешнеэкономической ситуации идет обсуждение новых условий финансирования с кредитными организациями. В связи с этим инвестор планирует открытие комплекса в 2024 году, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что инвестором проекта остается ООО «Курортный центр «Кукуруза», которое входит в группу компаний «Рус Курорт».

На объекте уже провели подготовительные работы. Ранее инвестор планировал вложить в первый этап проекта около 100 миллионов рублей.