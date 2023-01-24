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НовостиПроисшествия24 января 2023 8:22

«Может, мне развестись?»: Пьяная жительница Кубани пожаловалась на семейную жизнь инспекторам ДПС

На Кубани сотрудники ДПС отстранили пьяную женщину-водителя от управления машиной
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Разговор попал в камеру наблюдения

Разговор попал в камеру наблюдения

В Абинском районе сотрудники ДПС остановили «Ниссан», которым управляла 36-летняя женщина. У водителя имелись все признаки алкогольного опьянения. Инспекторам пришлось оштрафовать даму, а машину отправить на спецстоянку.

- Женщина пояснила, что причиной сесть за руль после выпитого алкоголя стал семейный конфликт. Медосвидетельствование подтвердило, что водитель была пьяной, - сообщили в ГИБДД по региону.

При составлении протокола пьяная женщина пожаловалась на семейную жизнь инспекторам ДПС. Разговор попал на камеры наблюдения патрульной машины.

- Может, мне развестись? – спросила она между слов.

- Вы хотите, правда, поговорить об этом именно со мной? – спросил инспектор.

- Я шучу, - закрыла тему задержанная.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что управление машиной в состоянии опьянения является тяжким правонарушением, а в случае повторного совершения данного проступка предусмотрена уголовная ответственность.