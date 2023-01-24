На Кубани коронавирусом заболели 30 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 30 новых случаев заболевания COVID-19. Среди новых пациентов 15 женщин и 15 мужчин, из них двое детей.

- В Краснодаре и Сочи коронавирусом заболели по 5 человек. В Кавказском районе 4 новых пациента. В Северском – 3, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в Анапе, Новороссийске и Мостовском районе по 2 новых заболевших. В Геленджике, Калининском, Выселковском, Отрадненском, Курганинском, Славянском, Тбилисском районах – по одному.