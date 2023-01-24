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НовостиОбщество24 января 2023 8:35

Крымский мост закроют из-за ремонта 26 января

Водители не смогут проехать до 12:00
Светлана ОВДЕЙ
Восстановить движение планируют в 12:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восстановить движение планируют в 12:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подъезды к Крымском мосту со стороны Крыма и Кубани закроют 26 января. Автобусы и легковушки не смогут проехать из-за ремонта.

- 25 января в 23:00 на автоподходах будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26 января 00:00 до 12:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ, - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Водителей просят заранее планировать поездки и следить за обновляемой информацией.