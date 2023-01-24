Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель легковушки погиб после опрокидывания машины. Авария произошла 23 января около 16:00 на трассе «Краснодар-Ейск» в Староминском районе.

Предварительно, 49-летний мужчина за рулем Nissan Qashqai превысил скорость, съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. Пострадавшего водителя с места аварии госпитализировали.

- В результате водитель от полученных травм скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.