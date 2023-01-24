Поисковики извлекли шесть гранат РГД-33, шесть запалов и большое количество патронов Фото: ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск»

Останки двоих солдат, гранаты и патроны нашли на стройплощадке в Новороссийске. Об этом сообщили в ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

Так, 21 января во время земляных работ ковшом экскаватора найдены противогаз, кружка, граната РГД-33. Рабочие вызвали на место специалистов, которые эксгумировали останки двоих красноармейцев, извлекли шесть гранат РГД-33, шесть запалов и большое количество патронов.

- Благодаря ответственности строителей еще для двух воинов-малоземельцев закончилась война. Воины будут торжественно захоронены на мемориале «Скорбящий ангел», - рассказали в ассоциации «Кубаньпоиск».

Во время работ на стройплощадке останки четверых красноармейцев удалось обнаружить в районе горы Семигорка.