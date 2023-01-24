Шесть подростков полгода насиловали семиклассницу в Ростовской области

Всех причастных осудили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 14-летняя школьница полгода терпела издевательства шестерых подростков. Мальчики по очереди насиловали семиклассницу, шантажируя интимными видео.

- Летом девочку изнасиловали двое учеников из ее же школы и сняли это на видео. Угрожая распространить кадры, школьники продолжали вступать в половой контакт. Потом над девочкой стали измываться еще четверо желающих удовлетворить свои сексуальные потребности, - сообщает «КП» - Ростов».

О происходящем школьница поделилась с психологом, которая и доложила все полицейским. Сразу же возбудили уголовное дело.

Младшему из участников, которому на момент приговора было 16 лет, дали четыре года воспитательной колонии. Остальным школьникам — по четыре, пять, пять с половиной и семь лет колонии общего режима в зависимости от количества преступных эпизодов. Старший фигурант, которому было уже 20 лет, приговорили к 11 годам в колонии строгого режима.