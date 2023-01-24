В Краснодарском крае крупных предвыборных гонок не ожидается

Голосование пройдет в спокойном режиме

Единый день голосования пройдет 10 сентября. В Краснодарском крае в этом году будет относительно спокойно, масштабных предвыборных кампаний и крупных гонок в регионе не планируется.

По данным крайизбиркома, будут разыграны около 200 мандатов. В городских думах Краснодара, Новороссийска, Геленджика, а также горсобрании Сочи — около 50 мандатов. Также пройдут выборы депутатов в муниципальные советы, и проголосуют за глав городских и сельских поселений.

- Избирательная кампания на Кубани в этом году пройдет достаточно спокойно и конструктивно. С одной стороны это объясняется уровнем кампаний, с другой стороны — политической и социальной ситуацией. Предыдущие выборы прошли в условиях, когда многие оппозиционные активисты покинули страну и почти прекратили свою деятельность, - прокомментировала предстоящие выборы ИА KrasnodarMedia политолог Ольга Грабовец.

Эксперт добавила, что на избирателя в сентябре также будет влиять ход спецоперации.