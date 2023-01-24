Больница Новокубанского района получила новый маммограф по нацпроекту Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Больница Новокубанского района получила новый маммограф по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Аппарат позволит быстро и точно определить диагноз. Кроме того, пациентки будут получать меньше облучения во время обследования.

- Рак груди занимает первое место в мире среди женских онкозаболеваний, очень важно своевременно обнаружить данную патологию и принять соответствующие меры. Наш новый маммограф как раз способен диагностировать рак молочной железы на ранней стадии, – отметил главврач Новокубанской ЦРБ Александр Жарников.

В 2022 году более 76 тысяч жителей региона присоединились к профилактической акции «Кубань против рака». Уточняется, что специалисты обнаружили признаки злокачественных новообразований более чем у 1,2 тысячи человек, предраковые патологии – у 3,1 тысячи жителей края.