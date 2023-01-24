Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

На Кубани продавцу дали 3 года тюрьмы за кражу товаров на 2 млн рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, жительница Абинска работала в одном из магазинов продавцом-кассиром.

- В период с 01.05.2020 по 05.08.2020 она присвоила товарно-материальные ценности в количестве 49532 штуки стоимостью 1943857 рублей 71 копейка по покупным ценам, - говорится в материалах суда.

Чтобы не вызывать подозрений, женщина отредактировала итоговые документы, увеличив количество проданных товаров. В суде она вину не признала.

- Суд счел вину подсудимой доказанной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Реальное наказание осужденной отсрочено до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что с женщины по иску потерпевшего также взыскали материальный ущерб – всю стоимость украденных товаров. После обжалования суд оставил приговор без изменений – он вступил в законную силу.